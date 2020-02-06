فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

أوقف المعهد الصحي الوطني في جنوب أفريقيا تجاربه على مصل يسمى "اتش أى فى تى أن 702" خضع له أكثر من 5 الآف شخص بسبب ثبوت عدم جدواه في منع إصابة بالفيروس المسبب للإيدز.وأعرب العلماء عن شعورهم بإحباط شديد ولكنهم أكدوا أنه يتعين مواصلة العمل من أجل التوصل لمصل يمنع الإصابة بالإيدز.وأشاروا إلى أن مثل هذا المصل لا يتضمن فيروس اتش أي في وبالتالي لا ينطوى على أي خطر لنقل الفيروس لأي شخص، في حالة التوصل لنتيجة مؤكدة عن جدواه.