الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 18درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 17درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 15درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 18درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 24درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 17درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 24درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 26درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 23درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22