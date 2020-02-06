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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعلن عن 4 إصابات جديدة بـ«كورونا»

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:55 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، اكتشاف 4 حالات إضافية جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بهذا المرض في البلاد إلى 23 شخصًا منهم مريض خرج من المستشفى بعد تعافيه.

وصرح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، بأنه تم التأكد من 4 حالات إضافية للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح أن 3 من بين المصابين كوريون من أسر المرضى السابقين والذين اتصلوا بهم، ومريض آخر هو سائحة صينية دخلت البلاد بهدف السياحة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

وتجري السلطات الصحية الفحوصات المرجعية لتحديد الأشخاص الذين اتصلوا بالمرضى الجدد.

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