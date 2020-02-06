تفاصيل زيارة وزير الاتصالات لمحافظة الدقهلية اليوم

يجري اليوم الخميس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جولة تفقدية إلى محافظة الدقهلية يرافقه خلالها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات والبريد وقيادات المحافظة.ومن المقرر أن يفتتح الوزير خلال الزيارة عدد من المشروعات التكنولوجية بالمحافظة منها بعض السنترالات ومكاتب البريد ومراكز الخدمات الجماهيرية التي تم تطويرها وتحديثها لتتواكب مع تنفيذ التحول الرقمي للمحافظة.كما سيقوم الوزير بافتتاح بعض مراكز الشباب بعد تطويرها وتأهيلها وانشاء مجمعات للتدريب بها على مهارات الحاسب الآلي والتكنولوجيا ضمن مبادرة التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة في ميكنة مراكز الشباب بالقرى والمحافظات الإقليمية.ومن المقرر أن يشهد الوزير أحدي الدورات التدريب المجانية للشباب في مجال الحاسب الآلي، وريادة الأعمال لإعدادهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل بمركز شباب بدواي.كما يتفقد الوزير والوفد المرافق له مركز الإبداع التكنولوجي بجامعة المنصورة والذي تم افتتاحه بحضور قيادات الجامعة حيث تستهدف الوزارة توفير ساحات ومجمعات للإبداع والابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات الإقليمية لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير منصات رقمية تساعدهم في تطوير الأفكار الناشئة وتحويلها إلي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.ومن المقرر عقد وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة عدة اتفاقيات تكنولوجية خلال الزيارة مع محافظة الدقهلية بهدف تنفيذ منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بالمحافظة وديوان عام المحافظة والإدارات التابعة بالإضافة إلي ربط وتوصيل المباني الحكومية بكابلات الألياف الضوئية "الفايبر" ضمن خطة الدولة لربط ٣٢ الف مبني بالفايبر خلال ٣٠ شهر علي مستوي الجمهورية.وتاتي الجولة في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها وزير الاتصالات المحافظات لمتابعة سير تنفيذ منظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية المميكنة تيسيرا علي المواطنين، بالإضافة إلي تنفيذ سياسة الدولة في نشر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات الحكومية وربطها بالإنترنت فائق السرعة من خلال كابلات الفايبر وإنشاء ساحات للتدريب والابتكار بالحرم الجامعي لكل محافظة.