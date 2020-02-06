حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 6 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 6 فبراير 2020، وفيما يخص برج الدلو، قالت:مهنيًا: تأخذ قدرات الآخرين على محمل الجدّ لأنّ بعضهم قد يفاجئك بطريقته في مواجهتك بحزم، وتصل الأمور بينكما إلى نقطة اللاعودة.عاطفيًا: لا تتأثر بالشائعات غير المبرّرة، لأن معظمها قد يكون مفبركًا ولغايات مبيتة تسعى لتدمير العلاقة الممتازة بينك وبين الشريك.صحيًا: يلازمك شعور بالكآبة والإحباط جراء ضغوط عائلية تثقل عليك.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.