حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 6 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 6 فبراير 2020، وفيما يخص برج الجدي، قالت:مهنيًا: أجواء العمل لا تساعدك اليوم على تنفيذ المهامّ الملقاة على عاتقك في الموعد المحدد بسبب مستجدات تعيق تحركك بعض الشيء.عاطفيًا: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها لئلا تفسد الأجواء الرومانسية بينكما التي سعيتما إليها منذ مدة طويلة.صحيًا: تستريح بعض الشيء من عناء العمل وتقرر أخذ إجازتك السنوية للتخفيف من التعب.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.