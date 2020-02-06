إصابة 14 إسرائيليًا فى عملية دهس بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 14 شخصًا، فجر اليوم الخميس، في عملية دهس وقعت في مراكز الحافلات بمدينة القدس.وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن الشرطة، أن 14 شخصا على الأقل، من بينهم شخص واحد في حالة خطيرة، أصيبوا في عملية دهس يشتبه بأنه متعمد، وسط القدس صباح اليوم الباكر.وأضافت الشرطة أن سائق السيارة فر من مكان الحادث وأن عناصر الشرطة تقوم بعمليات التفتيش والتقصي.من جهته قال موقع "نجمة داوود الحمراء الاسرائيلية": إن إجمالي عدد المصابين في عملية الدهس 12 شخصا، أحدهم حالته خطيرة وآخر متوسطة والباقي طفيفة، مبينا أنه تم تحويل مصابين اثنين، حالة أحدهم خطيرة جدا، إلى مستشفى هداسا عين كارم.