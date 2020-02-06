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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:54 ص
جريدة الدستور
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يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، مواجهة صعبة أمام نظيره بيراميدز، ضمن الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

والأهلي يمتلك حالة فنية ومعنوية مرتفعة، فالفريق نجح في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما يتربع المارد الأحمر على قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 36 نقطة من 12 مباراة.

أما فريق بيراميدز، فتغير وجهه كثيراً عن الموسم الماضي، ولم يعد منافسا قويًا على الصدارة مثلما كان، وخاض الفريق حتى الآن 15 مباراة، حقق الفوز في سبعة منها وتعادل في خمس مباريات، وخسر ثلاث، جامعاً 26 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم
تقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وبيراميدز في الدوري
ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة "الأهلي" بشكل حصري وفقًا لبيان نادي بيراميدز اليوم.

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