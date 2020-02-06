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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تمنع السفن السياحية من الرسو بسبب كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:45 ص
جريدة الدستور
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منعت السلطات الصحية في تايوان كل السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئ الجزيرة اعتبارًا من اليوم الخميس، وسط تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا، بعدما أثبتت الفحوص إصابة 10 أشخاص آخرين بالفيروس على سفينة تحت الحجر الصحي في اليابان.

وكثير من السياح على متن السفينة اليابانية دخلوا تايوان في جولة ليوم واحد بعدما رست في ميناء كيلونج الشمالي في 31 يناير وفقا لسلطات الهجرة.

وتقول وسائل إعلام محلية إنهم زاروا على الأرجح عدة مواقع سياحية شهيرة في تايبيه.

ومنعت اليابان أكثر من 2500 سائح يستقلّون سفينة سياحيّة، ونحو ألف من أفراد طاقمها من الرسو في موانئها، بعدما تبيّن وجود 10 إصابات بالفيروس على متن السفينة التي وضعت في الحجر الصحي لـ14 يوما.

والخميس أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 73 وفاة و3694 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم هوبي مركز انتشار الوباء، ليرتفع عدد الإصابات في سائر الصين إلى 28018 إصابة مؤكدة.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 563 شخصا، وعدد الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 19665 في الأراضي الصينية.

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