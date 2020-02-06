رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس مؤتمر القيادة العالمى.. اليوم

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، مؤتمر القيادة العالمي، الذي تستمر فعالياته حتى ٨ فبراير الجاري، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.كما تنظم الكنيسة الإنجيلية المؤتمر بـ «إطسا سنتر» بمحافظة المنيا يومي ١٤ و١٥ فبراير الجاري.ومن المقرر أن يقدم فعاليات المؤتمر، الذي يقام على مدار يومين بالقاهرة، الإعلامية سارة نجيب، والقس نادي لبيب، رئيس السنودس الإنجيلي، وبمشاركة قيادات الطائفة ومتخصصين في فن القيادة.