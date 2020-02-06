رانيا يوسف تكشف كواليس حياتها الشخصية.. الليلة

تستضيف الإعلامية إنجي علي الفنانة رانيا يوسف في برنامج «أسرار النجوم»، اليوم الخميس الساعة الثامنة مساءً على محطة وراديو نجوم FM 100.6.وتتحدث رانيا يوسف عن أهم المحطات الفنية في حياتها وبدايتها، وهي ابنة لأب كان يعمل ضابطا، وأم كانت تعمل مضيفة جوية.وتشارك رانيا هذه الفترة بفيلم «دماغ شيطان» مع الفنان باسم سمرة، وحقق العمل إيرادات هزيلة للغاية، في سباق شباك التذاكر.فيلم «دماغ شيطان» بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.