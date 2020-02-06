إصابة ثلاثة أشخاص في عملية دهس بالقدس

ذكر تقرير إخباري إسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في عملية دهس بسيارة في القدس.وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن شخصا أصيب بجروح خطيرة وأصيب اثنان آخران بجروح ما بين خفيفة إلى متوسطة.وفيما يخص مصير المشتبه به، أفادت الصحيفة بأنه فرّ من موقع الهجوم، غير أن قوات الشرطة تكثف من جهودها لملاحقته.