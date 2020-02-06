أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

لا تقتصر إجراءات السلامة أثناء الحمل على الامتناع عن التدخين، والجلوس قرب المدخنين وتفادي السقوط، فهناك بعض الأغراض المنزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين.يحذر الأطباء من استخدام بعض المواد المنزلية، والتي قد تكون بمثابة السم القاتل للجنين، حيث يمتص الجسم المواد الكيميائية التي تحتويها، وإليك ما ينبغي تجنّبه:ينصح الخبراء والأطباء الأم الحامل بالابتعاد عن دهان الحوائط، فهو غني بالرصاص، وبه مواد سامة يمكن أن تسبب تشوهات للجنين وتبطئ نموه.كذلك ينبغي تجنب استخدام كرات النفثالين، فهي مصنعة من مواد سامة، ولا ينبغي لمسها على الإطلاق من قِبل الحامل لأنها تسبب تشوهات في النمو.أقراص القضاء على الناموس والذباب، فهي تحتوي على مواد سامة تعبر الجلد إلى الدم، فلا ينبغي لمسها، أو استنشاق رائحتها، والأفضل عدم استخدام هذه الطريقة في قتل الناموس.وينبغي أيضًا عدم استخدام أدوات بلاستيكية لتناول الطعام، كالأطباق والشوك والملاعق والأكواب والزجاجات.كذلك يمكن أن يكون طلاء الأظافر وكذلك الشامبو، المصنوع من مواد غير طبيعية،سببًا لتسرب مواد كيميائية تؤثر على نمو رئتي الجنين.