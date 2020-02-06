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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تشير دراسات إلى أن عدم الحصول على ساعات النوم الكافية يعتبر أحد عوامل الإصابة بأزمات صحية مزمنة، مثل: أمراض القلب والضغط والسكري والبدانة.

فإذا كنت لا تنام ما يكفي ليلًا يمكنك تعويض النقص جزئيًا عن طريق القيلولة، لكن ما مقدار القيلولة الصحية؟ ومتى لا تكفي أو تعتبر أكثر من اللازم؟.

تقترح الدراسات أن يكون نوم القيلولة قصيرًا، أي حوالي نصف ساعة، للحصول على فوائد الاسترخاء في هذا الوقت من اليوم.

من أهم فوائد نوم القيلولة، أنه يساعد على الحد من نوبات الغضب، ويجدد النشاط، ويزيد الإنتاجية.

وأشارت الدراسات إلى أن أخذ القيلولة في أوقات معينة من اليوم يمكن أن يكون غير صحي، بل يمكن أن يؤثر سلبًا على انتظام الساعة البيولوجية ومواعيد النوم ليلًا.

ويعتبر أفضل وقت للقيلولة بين الساعة 2 و3 عصرًا، ففي هذا الوقت تصل طاقة الجسم إلى أدنى مستوياتها.

كما يُنصح بعدم أخذ قيلولة طويلة، فبحسب دراسات يرتبط نوم القيلولة الذي يستمر أكثر من ساعة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

وتنصح دراسات بعدم نوم القيلولة بالنسبة لمن لديهم بدانة، أو اكتئاب.

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