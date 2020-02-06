الكويت تهدى اتحاد النقابات درعًا تذكاريًا تقديرًا للعلاقات بين البلدين

تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان وبمشاركة 52 عضوًا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، عُقد المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق بالإسكندرية بحضور محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف.خلال المؤتمر قدم خالد العجمي رئيس وفد دولة الكويت وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمنظمات النقابية درع تذكاري لممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحية والفنادق المصرية تقديرًا للدور الكبير في التنسيق المشترك بين النقابات في البلدين الشقيقين.كما توجه الوفد بالتهنئة للمحمدي بمناسبة انتخابه للمرة الثانية على التوالي أمينًا عامًا للاتحاد الدولي لدورة تستمر 4 سنوات (2020-2024)، متمنيًا له دوام التوفيق.