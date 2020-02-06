رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يعلن تفاصيل خطة «التنمية البشرية» لتطوير المحافظة

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:04 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
طباعة
أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الانتهاء من وضع الخطة التنموية للمحافظة تحت عنوان "التنمية البشرية وبناء الإنسان المصرى"، والتي كانت من أوائل الخطط الموضوعة ولاقت استحسان الجهات العليا والقيادات.

وعبر «رحمي»، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده ونائبه الدكتور أحمد عطا مع الصحفيين والإعلاميين مساء الأربعاء، عن عدم رضاه عن حديقة الأندلس بطنطا، ووضعها الحالي السيء للغاية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تطويرها مجرد وقت.

وأضاف «رحمي» أنه تم توجيه المسئولين بحى ثان لتطوير الحديقة حاليًا بالإمكانيات المتاحة، حتى يتم وضع خطة زمنية ومالية مناسبة لتطوير الحديقة مع الوضع في الاعتبار أن يكون مكانًا خدميًا وليس استثماريًا.

وأوضح إنه ذهب للحديقة أكثر من مرة وأن زيارته سيرًا على الأقدام كشفت له وضع الحديقة الحالي، والذي وصفه بالسيء.

ووجه محافظ الغربية رؤساء المدن على مستوى المحافظة، بتوفير قطع أرض فضاء؛ لإقامة أسواق بديلة للأسواق العشوائية، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وعضوية إدارة المرافق والمرور ومجالس المدن والتخطيط العمراني والإدارة الهندسية، لبحث هذا الشأن.

وتعمل اللجنة على إعداد الدراسة اللازمة للأماكن غير المستغلة والتي يمكن الاستفادة منها فى إقامة أسواق ذات مظهر حضاري على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة تلك الأسواق، ودراسة بدائل الأسواق العشوائية البالغ عددها 104 أسواق عشوائي و13 سوقًا رسميًا.

كما بين محافظ الغربية، أنه سيتم الانتهاء من رصف شارع البحر وتطوير شارع النادي، خلال الأيام القادمة، وأضاف أنه سيتم رصف الشوارع الرئيسية بكافة مدن المحافظة، أما القرى فسيتم أيضا رصف الشوارع الرئيسية بين المدن وبعضها، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 150 مليون جنيه إضافية للرصف بالمحافظة.

كما نفي المحافظ، ما يتم تداوله حول إنشاء سور حديدى أمام المحال التجارية بمنطقة السيد البدوى، مؤكدًا انها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تطوير منطقة السيد البدوى بشكل يليق بها، وسيكون هناك ممشى حضارى يليق بالمنطقة لكى تكون منطقة سياحية لجذب الزوار من جميع المحافظات، مؤكدًا أن الأهالي لن يضاروا إطلاقا من أي عمليات تطوير تتم بالمنطقة.

فيما أوضح الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه يتم حاليًا إجراءات سحب عمليات الرصف من المقاول المسئول بشارع الجلاء لعدم التزامه بالمواعيد المقررة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد لـ560 شخصًا بالصين

منذ ساعة و 7 دقيقة

مظاهرات ضد براءة ترامب أمام مبنى الكونجرس

منذ حوالي 13 ساعة

فى أول تعليق.. ماذا قالت بيلوسي عن واقعة تمزيق خطاب ترامب؟

منذ يوم

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

الصور

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

الأكثر قراءة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

وفاة النجم العالمى كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

اللقطات الأولى لحادث انشطار طائرة في إسطنبول (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

كل ما تريد معرفته عن «الوسواس القهرى»

ارتفاع ضغط الدم يهدد بالفشل الكلوى

دراسة: نقص وزن الطفل عند الولادة يهدده بالعقم

منوعات

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

دراسة: الذهاب للعمل بالدراجة الهوائية يطيل العمر

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

إبراهيم عبدالعزيز يناشد «الثقافة»: أنقذوا نادي القصة

«مريم وإسلام».. قصة حب تُكلل غدًا بالزواج

اختيار صلاح السعدنى شخصية مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

معرضين للفنانين باهر أبوبكر وأحمد عسل بمركز محمود مختار.. غدًا