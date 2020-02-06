محافظ الغربية يعلن تفاصيل خطة «التنمية البشرية» لتطوير المحافظة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الانتهاء من وضع الخطة التنموية للمحافظة تحت عنوان "التنمية البشرية وبناء الإنسان المصرى"، والتي كانت من أوائل الخطط الموضوعة ولاقت استحسان الجهات العليا والقيادات.وعبر «رحمي»، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده ونائبه الدكتور أحمد عطا مع الصحفيين والإعلاميين مساء الأربعاء، عن عدم رضاه عن حديقة الأندلس بطنطا، ووضعها الحالي السيء للغاية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تطويرها مجرد وقت.وأضاف «رحمي» أنه تم توجيه المسئولين بحى ثان لتطوير الحديقة حاليًا بالإمكانيات المتاحة، حتى يتم وضع خطة زمنية ومالية مناسبة لتطوير الحديقة مع الوضع في الاعتبار أن يكون مكانًا خدميًا وليس استثماريًا.وأوضح إنه ذهب للحديقة أكثر من مرة وأن زيارته سيرًا على الأقدام كشفت له وضع الحديقة الحالي، والذي وصفه بالسيء.ووجه محافظ الغربية رؤساء المدن على مستوى المحافظة، بتوفير قطع أرض فضاء؛ لإقامة أسواق بديلة للأسواق العشوائية، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وعضوية إدارة المرافق والمرور ومجالس المدن والتخطيط العمراني والإدارة الهندسية، لبحث هذا الشأن.وتعمل اللجنة على إعداد الدراسة اللازمة للأماكن غير المستغلة والتي يمكن الاستفادة منها فى إقامة أسواق ذات مظهر حضاري على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة تلك الأسواق، ودراسة بدائل الأسواق العشوائية البالغ عددها 104 أسواق عشوائي و13 سوقًا رسميًا.كما بين محافظ الغربية، أنه سيتم الانتهاء من رصف شارع البحر وتطوير شارع النادي، خلال الأيام القادمة، وأضاف أنه سيتم رصف الشوارع الرئيسية بكافة مدن المحافظة، أما القرى فسيتم أيضا رصف الشوارع الرئيسية بين المدن وبعضها، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 150 مليون جنيه إضافية للرصف بالمحافظة.كما نفي المحافظ، ما يتم تداوله حول إنشاء سور حديدى أمام المحال التجارية بمنطقة السيد البدوى، مؤكدًا انها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.وأضاف المحافظ أنه سيتم تطوير منطقة السيد البدوى بشكل يليق بها، وسيكون هناك ممشى حضارى يليق بالمنطقة لكى تكون منطقة سياحية لجذب الزوار من جميع المحافظات، مؤكدًا أن الأهالي لن يضاروا إطلاقا من أي عمليات تطوير تتم بالمنطقة.فيما أوضح الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه يتم حاليًا إجراءات سحب عمليات الرصف من المقاول المسئول بشارع الجلاء لعدم التزامه بالمواعيد المقررة.