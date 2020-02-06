احتجاجات في ألمانيا ردًا على نتائج انتخاب ولاية تورينجن

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في برلين وميونخ ومدن ألمانية كبرى أخرى، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء وصباح اليوم الخميس؛ للتعبير عن غضبهم تجاه انتخاب رئيس حكومة ولاية تورينجن في شرق البلاد بدعم من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.ومثّل الفوز المفاجئ للسياسي توماس كمريش، عضو الحزب الديمقراطي الحر، بمنصب رئيس حكومة الولاية، المرة الأولى في تاريخ ألمانيا التي يتم الوصول فيها إلى هذا المنصب بمساعدة حزب «البديل» المناهض للهجرة.ووصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تغريدة له عبر موقع «تويتر» السماح بانتخاب «كمريش» بدعم من اليمين المتطرف بأنه «أمر غير مسئول تماما»، مضيفًا: «كل من لا يفهم هذا لم يتعلم شيئا من تاريخنا».واتفق الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على عقد اجتماع أزمة بعد غد السبت، لبحث الأمر.وحقق حزب البديل من أجل ألمانيا صعوده لسنوات وسط أجندة معارضة بشكل متزايد للاجئين، ليصبح قوة معارضة رئيسية في سياسات الولايات والسياسة الاتحادية.ويضم الائتلاف الحاكم في ألمانيا كلا من تحالف المستشارة المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ويتألف التحالف المسيحي من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.