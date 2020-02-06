رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنمية الموارد بمستقبل وطن تعقد أولى اجتماعاتها فى أسيوط

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:13 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
طباعة
عقدت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية برئاسة هاني سلطان، اجتماعها التنظيمي الأول لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة طبقًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط.

وعرض سلطان، خلال الاجتماع مهام أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية على أعضاء الأمانة من مراكز محافظة أسيوط بما فيها من تكليفات تبني القوافل المجتمعية الصحية والبيئية والإقتصادية وتبني قضايا مشكلات المجتمع الأسيوطي بكافة وتنفيذ تكليفات الأمانة العامة.

ولفت سلطان إلى أنه، خلال الفترة المقبلة سيتم عقد لقاءات دورية مع المعنيين بقضايا المجتمع الأسيوطي وعرض المعوقات والمشكلات المجتمعية للعمل على حلها بما يخدم المجتمع.

وطالب أعضاء الأمانة، بعرض خطة متكاملة لكل عضو فيما يختص بمركزه، مشددًا على أهمية عرض المشكلات والحلول ولا يقتصر الأمر على عرض المعوقات فقط.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بالمتابعة المستمرة لخطة عمل الأمانات المختلفة على مستوى المحافظات بما يخدم استراتيجية الحزب لتقديم كافة الخدمات للمواطنين ودعم الدولة المصرية.
تنمية الموارد بمستقبل وطن تعقد أولى اجتماعاتها فى أسيوط
تنمية الموارد بمستقبل وطن تعقد أولى اجتماعاتها فى أسيوط
تنمية الموارد بمستقبل وطن تعقد أولى اجتماعاتها فى أسيوط
تنمية الموارد بمستقبل وطن تعقد أولى اجتماعاتها فى أسيوط
تنمية الموارد بمستقبل وطن تعقد أولى اجتماعاتها فى أسيوط
تنمية الموارد بمستقبل وطن تعقد أولى اجتماعاتها فى أسيوط

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من «صن داونز» على مواجهة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد.. والقاهرة 12 درجة

منذ حوالي 11 ساعة

تخصيص ملياري جنيه لتنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية داخل 12 محافظة

الصور

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

الأكثر قراءة

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

وفاة النجم العالمى كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

كل ما تريد معرفته عن «الوسواس القهرى»

ارتفاع ضغط الدم يهدد بالفشل الكلوى

دراسة: نقص وزن الطفل عند الولادة يهدده بالعقم

4 خطوات للحفاظ على لياقتك البدنية على طريقة شاكيرا

منوعات

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

دراسة: الذهاب للعمل بالدراجة الهوائية يطيل العمر

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

إبراهيم عبدالعزيز يناشد «الثقافة»: أنقذوا نادي القصة

«مريم وإسلام».. قصة حب تُكلل غدًا بالزواج

اختيار صلاح السعدنى شخصية مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

معرضين للفنانين باهر أبوبكر وأحمد عسل بمركز محمود مختار.. غدًا