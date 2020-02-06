تنمية الموارد بمستقبل وطن تعقد أولى اجتماعاتها فى أسيوط

عقدت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية برئاسة هاني سلطان، اجتماعها التنظيمي الأول لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة طبقًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط.وعرض سلطان، خلال الاجتماع مهام أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية على أعضاء الأمانة من مراكز محافظة أسيوط بما فيها من تكليفات تبني القوافل المجتمعية الصحية والبيئية والإقتصادية وتبني قضايا مشكلات المجتمع الأسيوطي بكافة وتنفيذ تكليفات الأمانة العامة.ولفت سلطان إلى أنه، خلال الفترة المقبلة سيتم عقد لقاءات دورية مع المعنيين بقضايا المجتمع الأسيوطي وعرض المعوقات والمشكلات المجتمعية للعمل على حلها بما يخدم المجتمع.وطالب أعضاء الأمانة، بعرض خطة متكاملة لكل عضو فيما يختص بمركزه، مشددًا على أهمية عرض المشكلات والحلول ولا يقتصر الأمر على عرض المعوقات فقط.يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بالمتابعة المستمرة لخطة عمل الأمانات المختلفة على مستوى المحافظات بما يخدم استراتيجية الحزب لتقديم كافة الخدمات للمواطنين ودعم الدولة المصرية.