حظك اليوم.. برج الثور الخميس 6 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 6 فبراير 2020، وفيما يخص برج الثور، قالت:مهنيًا: تتطوّر أمور كثيرة ومهمة تتعلق بأعمالك وتسمع خبرًا جيدًا، وهناك تغيير ينتظرك في حياتك المهنية.عاطفيًا: حاول عدم الاستماع إلى الشائعات من المقرّبين، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.صحيًا: الوجع الذي ينتابك بين حين وآخر في عنقك سببه كثرة الجلوس أمام الكمبيوتر والمطالعة.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.