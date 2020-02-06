وفاة النجم العالمى كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

تُوفي النجم العالمي كيرك دوجلاس، عن عمر يناهز 103 أعوام بعد صراع مع المرض.وقال النجم العالمي مايكل دوجلاس ابن كيرك، فى بيان: "ببالغ الحزن والأسى نعلن رحيل كيرك دوجلاس عن عالمنا عن عمر يناهز 103 أعوام، وفقدنا أسطورة حقيقية، وممثلًا في العصر الذهبى للسينما العالمية، فإننا تربينا على أفلامه التى كانت تقدم أهدافا حقيقية، وتتناول قضايا تمس المواطن الأمريكي".وأضاف مايكل دوجلاس: «أما على المستوى الشخصى فهو إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكان عادلا بين أولاده».يذكر أنه بدأت مسيرة كيرك دوجلاس في مجال السينما لعدة عقود في عام 1946 واشتهر بأدواره في أفلام مثل Tough Guys وSpartacus وSaturn 3.