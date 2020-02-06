الصين: 3859 «حالة حرجة» مصابة بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» المتحور في الصين إلى 563 شخصًا على الأقل.كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى نحو 20 ألفا، بينهم 3859 حالة حرجة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في الصين.جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 73 وفاة جديدة إلى جانب إصابة 3694 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.