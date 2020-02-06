الجيش السوري يسقط أهدافًا معادية إسرائيلية هاجمت دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بأن قوات الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الغربية لريف دمشق، تحرك من فوق الجولان السوري المحتل.وقالت «سانا»، عبر مراسلها، إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية غرب العاصمة، كما تمكنت من إسقاط عدد من تلك الأهداف.وفي وقت سابق، دوى عدد من الانفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، مما تسبب في حالة من الفزع بين المواطنين.