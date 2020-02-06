حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 6 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 6 فبراير 2020، وفيما يخص جميع الأبراج، قالت:الحملمهنيًا: تعيش يومًا ضعيفًا فلكيًا تحت تأثير القمر من برج السرطان المواجه لبرجك، فالمطلوب منك هو اتخاذ القرار الصارم بعدم الوقوع في المشاكل، واطرد الأفكار السوداء من رأسك وحافظ على معنوياتك الإيجابية.عاطفيًا: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد.صحيًا: أجواء العمل غير المريحة بعض الأحيان، تبقيك في حال من التوتر وتثير أعصابك.الثورمهنيًا: تتطوّر أمور كثيرة ومهمة تتعلق بأعمالك وتسمع خبرًا جيدًا، وهناك تغيير يحدث في حياتك المهنية.عاطفيًا: حاول عدم الاستماع إلى الشائعات من المقرّبين، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.صحيًا: الوجع الذي ينتابك بين حين وآخر في عنقك سببه كثرة الجلوس أمام الكمبيوتر والمطالعة.الجوزاءمهنيًا: إرادتك الصلبة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.عاطفيًا: وقوف الحبيب إلى جانبك يسهل عليك الكثير من الأمور ويدعمك، ويخفف من حدة توترك والضغط الذي تعانيه.صحيًا: الترفيه بات أمرًا ضروريًا، حتى تتمكن من استعادة الزخم الذي كنت تتمتع به.السرطانمهنيًا: وجود القمر في برجك يرفع من معنوياتك فتثمر الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدًا، فتبدو سعيدًا وفرحًا، وتحصد ثمار ما زرعته.عاطفيًا: تشعر بالراحة في علاقتك الجديدة، لكن لا تكن أنانيًا وشارك الحبيب في كل شيء مفيد لكما.صحيًا: تذهل الآخرين بالنتائج التي حققتها على صعيد الحمية، وتصبح مثلًا لهم.الأسدمهنيًا: قد تفاجئك بعض التطورات، وتدفعك إلى التريث وعدم التصرّف بعشوائية لأن قدر الثمن باهظ إذا اتخذت قرارات غير مدروسة.عاطفيًا: لا تغامر في مواجهاتك السلبية وغير المجدية، فهي تضر بك أكثر مما تنفعك، وترتد على العلاقة سلبًا.صحيًا: تجنّب الإكثار من أكل البيض أو المأكولات التي تحتوي على البهارات في الطقس الحار.العذراءمهنيًا: تعيش أجواء رائعة أو أواقات ممتازة، وتتخلص من بعض الأمور التي تشغل بالك وتشعر بالاستقرار في المجال المهني.عاطفيًا: تكون الابتسامة وأخذ الأمور باللين هما مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا سيكون لمصلحة علاقتك بالشريك حتمًا.صحيًا: خذ قسطًا وافيًا من الراحة ونم الساعات المطلوبة لتبقى في نشاط دائم.الميزانمهنيًا: يجعلك هذا اليوم تمر بحال من الاضطراب والقلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام ويعود بعدها التفاؤل المعهود والنجاح.عاطفيًا: تنشأ علاقة رومانسية في هذا الوقت، إلاّ أنك تبدو مشغولًا بشيء آخر يشتت أفكارك بعض الشيء.صحيًا: إذا كنت تعاني قلّة النوم، حاول أن تعالج الموضوع سريعًا قبل تفاقمه وانعكاسه سلبًا على صحتك.العقربمهنيًا: مشاريع ونجاحات وتألقات بالجملة والنتائج مفرحة جدًا، لكن تمهمل قبل اتخاذ قرارات عشوائية غير مضمونة النتائج.عاطفيًا: الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لمواجهة الظروف الصعبة التي تعترضك لتكون حاسمًا في قرارات مصيرية، هنيئًا لكما.صحيًا: العمل أكثر من اللازم يعرضك للإصابة بالإرهاق، عليك التخفيف قدر المستطاع.القوسمهنيًا: تتزوّد طاقة مميزة فتعيش انسجامًا وتناغمًا وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها.عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما، وتسود الأجواء الجميلة ويسيطر التفاؤل.صحيًا: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.الجديمهنيًا: أجواء العمل لا تساعدك اليوم على تنفيذ المهامّ الملقاة على عاتقك في الموعد المحدد بسبب مستجدات تعيق تحركك بعض الشيء.عاطفيًا: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها لئلا تفسد الأجواء الرومانسية بينكما التي سعيتما إليها منذ مدة طويلة.صحيًا: تستريح بعض الشيء من عناء العمل وتقرر أخذ إجازتك السنوية للتخفيف من التعب.الدلومهنيًا: تأخذ قدرات الآخرين على محمل الجدّ لأنّ بعضهم قد يفاجئك بطريقته في مواجهتك بحزم، وتصل الأمور بينكما إلى نقطة اللاعودة.عاطفيًا: لا تتأثر بالشائعات غير المبرّرة، لأن معظمها قد يكون مفبركة ولغايات مبيتة تسعى لتدمير العلاقة الممتازة بينك وبين الشريك.صحيًا: يلازمك شعور بالكآبة والإحباط جراء ضغوط عائلية تثقل عليك.الحوتمهنيًا: الوقت مناسب لدرس المعطيات والملاحظات التي أمامك تحت تاثير القمر من برج السرطان المائي الصديق وهي بالتأكيد ستساعدك في بدء مشروع جديد.عاطفيًا: قد يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات، لكنّ الضغوط عليه باتت كبيرة، فتقف إلى جانبه وتستمع إليه باهتمام وتأخذ ببعض اقتراحاته.صحيًا: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أكبر فترة ممكنة.