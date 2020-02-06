صناع «نساء من ذهب»: الانتهاء من التصوير ببيروت قريبًا

قارب صناع مسلسل «نساء من ذهب»، للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، من إنهاء نصف مشاهد مسلسلهما الجديد، في لبنان وتحديدًا بالعاصمة بيروت، وذلك تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل.وعلمت «الدستور»، أن النجمتين يتبقى لهما حوالي أسبوعين تصوير فقط، ومن ثم العودة إلى القاهرة لاستكمال باقي مشاهد العمل هناك بعد الانتهاء من بناء ديكورات المشاهد الداخلية باستديو مصر، وذلك في العمل الذي يجمعهما لأول مرة سويًا في الدراما التلفزيونية.مسلسل «نساء من ذهب» مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، عربته ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست المصري أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍ كوميدي، حول 4 سيدات تؤدي أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن بطولة حلقاته العديد من ضيوف شرف.