حلا شيحة تخطف الأنظار فى إطلالة جديدة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، خطفت بها الأنظار.وعلقت «حلا» على الصورة، قائلة: «Magic hour ,magic moments,sunset time 🌔».وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي: «قمر - قلبي - زى العسل دايمًا».يذكر أن حلا تواصل تصوير فيلمها الجديد «مش أنا» بطولة تامر حسني.