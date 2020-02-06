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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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حلا شيحة تخطف الأنظار فى إطلالة جديدة

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:40 ص
جريدة الدستور
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نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، خطفت بها الأنظار.

وعلقت «حلا» على الصورة، قائلة: «Magic hour ,magic moments,sunset time 🌔».

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي: «قمر - قلبي - زى العسل دايمًا».

يذكر أن حلا تواصل تصوير فيلمها الجديد «مش أنا» بطولة تامر حسني.
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Magic hour , magic moments,sunset time 🌔

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