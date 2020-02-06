رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:19 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مرام سعيد
طباعة
اختتمت منافسات الدور الثانى لبطولتي الجمهورية وكأس مصر لكرة القدم للموسم الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، تحت تنظيم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي ورعاية البنك الأهلي المصري.

وأقيمت البطولة في الساحة الرياضية للقوات المسلحة بمدينة الإسماعيلية بمشاركة ٦ أندية، وأسفرت نتائج اليوم الأخير في منافسات فرق الداون سيندروم عن فوز نادي العزيمة بالإسماعيلية على مركز شباب الجزيرة بنتيجة ١٥ - ١، وفاز نادي البنك الأهلي على مركز شباب الزيتون بنتيجة ٦-صفر، فيما فاز مركز شباب الجزيرة على مركز شباب الزيتون بهدفين نظيفين، وحقق البنك الأهلي الفوز على مركز شباب الجزيرة بسداسية نظيفة، وتغلب العزيمة على البنك الأهلي بنتيجة ٤- صفر.

وفي منافسات الفرق للإعاقة الفكرية حقق نادي الهدف بطنطا ونادي العزيمة بالإسماعيلية الفوز على مركز شباب الزيتون بنتيجة واحدة هي ١٢ - صفر، وفاز مركز شباب الجزيرة على نادي النصر بسداسية نظيفة، وعاد مركز شباب الجزيرة ليحقق فوزا غاليا على نادي العزيمة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وتغلب الهدف على النصر بنتيجة ٩- صفر.

وتقام بطولة الجمهورية لكرة القدم على مدار الموسم من خلال أربعة أدوار، فيما تقام بطولة كأس مصر من خلال ٣ أدوار، ويتم تجميع النقاط وتتويج البطل مع إعلان أصحاب المراكز الأولى في الدور الأخير للمسابقة.
ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية
ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية
ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية
ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة 13 زائرة صحية إثر انقلاب سيارة بأطفيح

منذ حوالي 9 ساعات

تحطم طائرة في تركيا.. خرجت عن مسارها وانشطرت لنصفين

منذ حوالي 11 ساعة

تخصيص ملياري جنيه لتنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية داخل 12 محافظة

منذ حوالي 8 ساعات

«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

الصور

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

الأكثر قراءة

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

وفاة النجم العالمى كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

كل ما تريد معرفته عن «الوسواس القهرى»

ارتفاع ضغط الدم يهدد بالفشل الكلوى

دراسة: نقص وزن الطفل عند الولادة يهدده بالعقم

4 خطوات للحفاظ على لياقتك البدنية على طريقة شاكيرا

منوعات

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

دراسة: الذهاب للعمل بالدراجة الهوائية يطيل العمر

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

إبراهيم عبدالعزيز يناشد «الثقافة»: أنقذوا نادي القصة

«مريم وإسلام».. قصة حب تُكلل غدًا بالزواج

اختيار صلاح السعدنى شخصية مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

معرضين للفنانين باهر أبوبكر وأحمد عسل بمركز محمود مختار.. غدًا