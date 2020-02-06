ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية
الخميس 06/فبراير/2020 - 01:19 ص
مرام سعيدطباعة
اختتمت منافسات الدور الثانى لبطولتي الجمهورية وكأس مصر لكرة القدم للموسم الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، تحت تنظيم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي ورعاية البنك الأهلي المصري.
وأقيمت البطولة في الساحة الرياضية للقوات المسلحة بمدينة الإسماعيلية بمشاركة ٦ أندية، وأسفرت نتائج اليوم الأخير في منافسات فرق الداون سيندروم عن فوز نادي العزيمة بالإسماعيلية على مركز شباب الجزيرة بنتيجة ١٥ - ١، وفاز نادي البنك الأهلي على مركز شباب الزيتون بنتيجة ٦-صفر، فيما فاز مركز شباب الجزيرة على مركز شباب الزيتون بهدفين نظيفين، وحقق البنك الأهلي الفوز على مركز شباب الجزيرة بسداسية نظيفة، وتغلب العزيمة على البنك الأهلي بنتيجة ٤- صفر.
وفي منافسات الفرق للإعاقة الفكرية حقق نادي الهدف بطنطا ونادي العزيمة بالإسماعيلية الفوز على مركز شباب الزيتون بنتيجة واحدة هي ١٢ - صفر، وفاز مركز شباب الجزيرة على نادي النصر بسداسية نظيفة، وعاد مركز شباب الجزيرة ليحقق فوزا غاليا على نادي العزيمة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وتغلب الهدف على النصر بنتيجة ٩- صفر.
وتقام بطولة الجمهورية لكرة القدم على مدار الموسم من خلال أربعة أدوار، فيما تقام بطولة كأس مصر من خلال ٣ أدوار، ويتم تجميع النقاط وتتويج البطل مع إعلان أصحاب المراكز الأولى في الدور الأخير للمسابقة.
وأقيمت البطولة في الساحة الرياضية للقوات المسلحة بمدينة الإسماعيلية بمشاركة ٦ أندية، وأسفرت نتائج اليوم الأخير في منافسات فرق الداون سيندروم عن فوز نادي العزيمة بالإسماعيلية على مركز شباب الجزيرة بنتيجة ١٥ - ١، وفاز نادي البنك الأهلي على مركز شباب الزيتون بنتيجة ٦-صفر، فيما فاز مركز شباب الجزيرة على مركز شباب الزيتون بهدفين نظيفين، وحقق البنك الأهلي الفوز على مركز شباب الجزيرة بسداسية نظيفة، وتغلب العزيمة على البنك الأهلي بنتيجة ٤- صفر.
وفي منافسات الفرق للإعاقة الفكرية حقق نادي الهدف بطنطا ونادي العزيمة بالإسماعيلية الفوز على مركز شباب الزيتون بنتيجة واحدة هي ١٢ - صفر، وفاز مركز شباب الجزيرة على نادي النصر بسداسية نظيفة، وعاد مركز شباب الجزيرة ليحقق فوزا غاليا على نادي العزيمة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وتغلب الهدف على النصر بنتيجة ٩- صفر.
وتقام بطولة الجمهورية لكرة القدم على مدار الموسم من خلال أربعة أدوار، فيما تقام بطولة كأس مصر من خلال ٣ أدوار، ويتم تجميع النقاط وتتويج البطل مع إعلان أصحاب المراكز الأولى في الدور الأخير للمسابقة.
ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية
ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية
ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية
ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية