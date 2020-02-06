ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة القدم للإعاقات الذهنية

اختتمت منافسات الدور الثانى لبطولتي الجمهورية وكأس مصر لكرة القدم للموسم الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، تحت تنظيم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي ورعاية البنك الأهلي المصري.وأقيمت البطولة في الساحة الرياضية للقوات المسلحة بمدينة الإسماعيلية بمشاركة ٦ أندية، وأسفرت نتائج اليوم الأخير في منافسات فرق الداون سيندروم عن فوز نادي العزيمة بالإسماعيلية على مركز شباب الجزيرة بنتيجة ١٥ - ١، وفاز نادي البنك الأهلي على مركز شباب الزيتون بنتيجة ٦-صفر، فيما فاز مركز شباب الجزيرة على مركز شباب الزيتون بهدفين نظيفين، وحقق البنك الأهلي الفوز على مركز شباب الجزيرة بسداسية نظيفة، وتغلب العزيمة على البنك الأهلي بنتيجة ٤- صفر.وفي منافسات الفرق للإعاقة الفكرية حقق نادي الهدف بطنطا ونادي العزيمة بالإسماعيلية الفوز على مركز شباب الزيتون بنتيجة واحدة هي ١٢ - صفر، وفاز مركز شباب الجزيرة على نادي النصر بسداسية نظيفة، وعاد مركز شباب الجزيرة ليحقق فوزا غاليا على نادي العزيمة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وتغلب الهدف على النصر بنتيجة ٩- صفر.وتقام بطولة الجمهورية لكرة القدم على مدار الموسم من خلال أربعة أدوار، فيما تقام بطولة كأس مصر من خلال ٣ أدوار، ويتم تجميع النقاط وتتويج البطل مع إعلان أصحاب المراكز الأولى في الدور الأخير للمسابقة.