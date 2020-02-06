في جلسة مغلقة.. «بيلوسي» تكشف أسباب تمزيق خطاب «ترامب»

تحدثت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، عن موقفها بشأن تمزيق خطاب الرئيس دونالد ترامب، أثناء إلقاء الأخير كلمته في خطاب حالة الاتحاد السنوي، مشيرة إلى أن الأمر بعيد عن كونها ترد على تجاهل الرئيس الأمريكي مصافحتها.وقالت «بيلوسي» في جلسة مغلقة مع النواب الديمقراطيين، بحسب شبكة «سكاي نيوز»، إنها لم تكن تنوي التمزيق، غير أنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة «لا تضم كذبة»، متابعة: «الليلة الماضية رأينا رئيس الولايات المتحدة يمزق الحقيقة أمامنا».وأضافت أن «ترامب» كذب بتأكيد أنه سيحمي تغطية التأمين الصحي للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل بينما تدعم إدارته دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون يحمي هؤلاء المرضى.واستكملت، بحسب المعاون الذي اشترط عدم ذكر اسمه، «عندما بلغت ربعها، فكرت، أتعلمون.. إنه يبيع مشروع قانون سلع مثل بائع زيت ثعابين. لا يمكننا السماح بذلك، لذا بدأت في جمع أوراقي بطريقة تجعلها قابلة للتمزق».وذكرت بيلوسي لزملائها المشرعين أن امتناع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من خطابه ليس سبب تمزيقها الوثيقة قائلة: «من يهتم؟».