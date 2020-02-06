حبس زوج سنة لاتهامه بالتسبب بالإيذاء الجسدى لزوجته وطفلته

قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس زوج سنة، وذلك بعدما ثبت قيامه بتعذيب زوجته وطفلته، واعتياده التعدي عليها بالضرب، وإحراق جسد زوجته، وفقًا لتقارير طبية وشهادة الشهود، والتي أثبتت الإصابات بجسدها، والتسبب في إجهاضها.وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوجة «ع.س.ن»، بإقامة جنحة ضرب ضد زوجها، بعد تعرضها للاعتداء عليها طوال سنوات زواجها، وقيامها بتحرير بلاغ ضده بقسم شرطة أكتوبر، ودعوى طلاق بمحكمة الأسرة، لتضطر إلى ترك المنزل أكثر من 5 مرات مصابة بجروح وكدمات خطيرة بسبب عنف زوجها.وأكدت الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل، ومدمن مواد مخدرة، وأنها خلال سنوات الزواج كانت تنفق عليه وأسرته، وتضطر للعمل فى أكثر من وظيفة، وبالرغم من ذلك لم ترحم من العذاب، ومعاقبتها بالضرب دون سبب.وأشارت الزوجة إلى أن زوجها كثيرًا ما طردها من منزلها ليلًا بملابس المنزل برفقة طفلتها، إلى أن قررت الزوجة رفض العنف وأوقفته عند حده بالتوجه لقسم الشرطة.