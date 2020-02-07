ملوك معرض الكتاب.. «الدستور» تكشف الأكثر مبيعًا فى الدورة ٥١









الهيئة المصرية العامة للكتاب

جمال حمدان..



محمد مختار جمعة.. سلسلة رؤى



كزانزاكيس.. المسيح يصلب من جديد



أيمن أبوالروس.. القاهرة وتطورها



الأصفهانى.. الأغانى

الأغانى





الهيئة العامة لقصور الثقافة

أبوالحسن القفطى.. المحمدون





بديع الزمان الهمذانى.. مقامات بديع الهمذانى





تحقيق عصمت نصار.. الأعمال الكاملة لمصطفى عبدالرازق





أبوالوليد محمد بن رشد.. تهافت التهافت وتهافت الفلاسفة

مشارف أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب

المجلس الأعلى للثقافة





إبراهيم خليفة شعلان.. تطور اللغة محمد عبدالمطلب.. شوقى وحافظ فى مرآة النقد إشراف صلاح فضل.. روائع الأدب العربى

مارجريت أتوود.. المذنبة









نهضة مصر





مصطفى حسنى.. سحر الدينا ريم بسيونى.. أولاد الناس دندنة.. سناء البيسي شافكى المنيرى.. أيام فى بيت المحترم

أنيس منصور.. حول العالم فى ٢٠٠ يوم













دار الشروق

أحمد الشقيرى.. أربعون

هيثم دبور.. صليب موسى هيثم دبور.. صليب موسى



أحمد خالد توفيق.. شآبيب



نورا ناجى.. أطياف كاميليا



رضوى عاشور.. ثلاثية غرناطة









الدار المصرية اللبنانية





أشرف العشماوى.. بيت القبطية



رشا سمير.. للقلب مرسى أخير



عزت القمحاوى.. غرفة المسافرين



وسيم السيسى.. المسكوت عنه فى التاريخ

اللوكاندة.. ناصر عراق









دار ابن رشد





ضحى عاصى.. غيوم فرنسية



شذا يحيى.. الإمبريالية والهشك بشك



تقديم بيسان عدوان.. كعب الأحبار وأثره



أيمن الحكيم.. غرام المشايخ





بيسان عدوان.. كعب الأحبار







مدبولى

عبدالمنعم الحفنى.. الموسوعة الصوفية





ساويرس بن المقفع.. تحقيق عبدالعزيز جمال الدين.. تاريخ مصر من خلال مخطوطة تاريخ البطاركة





سليم حسن.. موسوعة مصر القديمة





ترجمة زهير الشايب.. وصف مصر









دار تبارك





إبراهيم أحمد عيسى.. بارى





دوستويفسكى.. ذكريات منزل الأموات







ترجمة هانى حجاج.. الأعمال الكاملة لإدجار آلان بو





رجاء عليش.. لا تولد قبيحًا



رجاء عليش.. كلهم أعدائى















الهاله



سارة النجار.. جى بى إس





رامى أحمد.. وهم









تختتم فعاليات الدورة الحالية من «معرض القاهرة الدولى للكتاب» أول أمس، وسط نجاح لافت لها، وفق مختلف الجهات ذات الصلة.وشارك فى الدورة الـ٥١ نحو ٩٠٠ دار نشر، وسط إقبال مرتفع وصل إلى ٣ ملايين زائر، وتحقيق مختلف دور النشر مبيعات مرتفعة.«الدستور» ترصد فى السطور التالية الإصدارات الأكثر مبيعًا، استنادًا إلى مسئولى دور النشر الواردة فى الموضوع.شخصية مصردينا السقا.. فتاة الفانيلياريهام عزيز.. لماضة مصرية جدًابيجاد سلامة.. الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة