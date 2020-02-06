ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد لـ560 شخصًا بالصين

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 560 شخصًا على الأقل.كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 19665 شخصًا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في الصين.جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 70 وفاة جديدة إلى جانب 2987 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.