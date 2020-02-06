الصين: ارتفاع عدد الوفيات من فيروس كورونا الجديد لـ549 شخصًا

أعلن التلفزيون المصري عن ارتفاع عدد ضحايا وباء فيروس كورونا الجديد إلى 549 وفاة و2.987 إصابة جديدة بالفيروس داخل الأراضي الصينية.جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 64 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة الصحية في المقاطعة.كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في المقاطعة بمقدار 2345 حالة إلى 13 ألفا و522 حالة.ويُعالج حاليًا عشرة آلاف و990 مريضًا في المستشفيات.