رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: ارتفاع عدد الوفيات من فيروس كورونا الجديد لـ549 شخصًا

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:37 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعلن التلفزيون المصري عن ارتفاع عدد ضحايا وباء فيروس كورونا الجديد إلى 549 وفاة و2.987 إصابة جديدة بالفيروس داخل الأراضي الصينية.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 64 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة الصحية في المقاطعة.

كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في المقاطعة بمقدار 2345 حالة إلى 13 ألفا و522 حالة.

ويُعالج حاليًا عشرة آلاف و990 مريضًا في المستشفيات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

فى أول تعليق.. ماذا قالت بيلوسي عن واقعة تمزيق خطاب ترامب؟

منذ حوالي 10 ساعات

تخصيص ملياري جنيه لتنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية داخل 12 محافظة

منذ حوالي 8 ساعات

اللقطات الأولى لحادث انشطار طائرة في إسطنبول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة 13 زائرة صحية إثر انقلاب سيارة بأطفيح

الصور

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

الأكثر قراءة

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

اللقطات الأولى لحادث انشطار طائرة في إسطنبول (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

كل ما تريد معرفته عن «الوسواس القهرى»

ارتفاع ضغط الدم يهدد بالفشل الكلوى

دراسة: نقص وزن الطفل عند الولادة يهدده بالعقم

4 خطوات للحفاظ على لياقتك البدنية على طريقة شاكيرا

منوعات

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

دراسة: الذهاب للعمل بالدراجة الهوائية يطيل العمر

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

معرضين للفنانين باهر أبوبكر وأحمد عسل بمركز محمود مختار.. غدًا

إبراهيم عبدالمجيد عن أزمة نادى القصة: يجب على وزارة الثقافة شرائه من الورثة

منى ماهر عن أزمة «نادي القصة»: لا تتركوا عقولنا بلا بيت يحتضن أفكارها

«الدستور» في رحلة للبحث عن مكتبة ومخطوطات أول رئيسة لأكاديمية الفنون