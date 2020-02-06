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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مظاهرات ضد براءة ترامب أمام مبنى الكونجرس

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:20 ص
ترامب
ترامب
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تجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى الكونجرس "الكابيتول هول"، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمتي إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس.

و ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية أن العديد من السيارات شوهدت تنتظر أعضاء مجلس الشيوخ وتتحرك بالقرب من المتظاهرين الذين اتهموا أعضاء المجلس بالتستر على ترامب.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل حول آلية التصويت في مجلس الشيوخ حول مادتي عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصويت المجلس ببراءته من تهمتي إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت كان أقل بكثير من أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة الرئيس الأمريكي وعزله من منصبه.

ورفض مجلس الشيوخ اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة بأصوات من 52 إلى 48، حيث نجحت الأغلبية الجمهورية في المجلس من مد طول النجاة للرئيس الأمريكي، الذي يرغب منافسوه الديمقراطيون في الإطاحة به من منصبه بأي طريقة كانت.

وفي الجولة الثانية من التصويت، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لرفض المادة الثانية التي تتهم ترامب بإعاقة عمل الكونجرس.

ويوم الجمعة الماضي، نجح الجمهوريون في مجلس الشيوخ في عرقلة طلب النظر في شهود ووثائق إضافية في المحاكمة، بما في ذلك شهادة جون بولتون، مستشار الرئيس السابق للأمن القومي.

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