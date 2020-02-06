الإمارات تستعد لانطلاق مهرجان الفجيرة الدولى للفنون (صور)

أجرى المهندس محمد سيف الأفخم، مدير مهرجان الفجيرة الدولي للفنون ومدير بلدية الفجيرة، ورئيس الهيئة الدولية للمسرح، جولة تفقدية بالقرية التراثية ومسرح الفجيرة، لمتابعة الاستعدادات النهائية بفعاليات الدورة الثالثة من عمر المهرجان المقرر إقامته في الفترة من ٢٠ حتى ٢٨ من فبراير الجاري، بإمارة الفجيرة.ويهدف المهرجان الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والفنون، برعاية سامية من الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة، ألوانًا متعددة من الفنون كالمسرح والموسيقى والفن التشكيلي والغناء والمونودراما، إلى الاحتفاء بدور الثقافة الزيادي، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين المهرجان وأبناء الفجيرة.وتتخلل تلك الدورة الاستثنائية حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، الذي انطلق مؤتمره الصحفي من جمهورية مصر العربية.ويشارك بفاعليات المهرجان كوكبة من كبار النجوم في مصر والوطن العربي الذين يحلوا ضيوفًا على المهرجان، ويقدم مطربيه حفلات غنائية ساهرة.