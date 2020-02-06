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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إبراهيم عبدالعزيز يناشد «الثقافة»: أنقذوا نادي القصة

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:15 ص
إبراهيم عبد العزيز
إبراهيم عبد العزيز
ايهاب مصطفى
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طالب الكاتب الصحفي والباحث إبراهيم عبد العزيز وزارة الثقافة بالتدخل لحل أزمة «نادي القصة» بعد مطالبة الملاك بإخلائه.

وقال «عبدالعزيز»، في تصريحات لـ«الدستور»، إنه «يجب على وزارة الثقافة أن تتدخل، لا نقول تشتري نادي القصة، ولكن أن تدفع وتساهم وتعتني، للأسف ميزانية الثقافة تذهب للموظفين ولا يتبقى منها شيء، وبالتالي كل هذا خطأ».

وأضاف: «نحن نحتاج توجيه الميزانية لخدمة الثقافة الحقيقية، وعيب أن نقول إن الوزارة لا تستطيع دفع مبلغ الإيجار لنادي القصة، وأن تعجز عن الحفاظ على هذا المكان التاريخي، فهذا شيء لا يصدقه عقل».

وتساءل الكاتب الصحفي: «ما هي قيمة الإيجار في يومنا هذا؟، كلها أشياء أشبه باللا معقول، أنا في دهشة حقيقية مما أسمعه، أن نصل إلى عجز الوزارة عن الاحتفاظ بالمبنى التاريخي لنادي القصة، أنا أقول لهم لا تسلموا الشباب للأفكار المتطرفة وهدم الوطن».

وشدد على أنه «يجب ألا نخسر الثروة الشبابية، الإبداع يبعد الشباب عن كل شيء سيء، وإن كنا لم نتعلم من تجاربنا فكما قال أحمد بهاء الدين (إن لم نتعلم من تجاربنا فسنكون فئران ندخل لمصيدة بأقدامنا)، ولا يليق بالوزارة أن تترك هذا المكان عظيم القيمة الرخيص الثمن».

وتابع عبد العزيز: «يجب على القائمين على الثقافة أن يكون لديهم وعي، لا يساوي شيء أن تتبنى شاب يكتب قصة، وبالتالي وجود النادي مهم جدا، والقيمة العائدة على الوطن من استيعاب الشباب وتجنيبهم الفراغ الثقافي وهو الخطر إن حدث، شباب مصر في قراها ونجوعها، يجب أن نحافظ عليهم ونجنبهم أن يستميلهم التطرف بسبب الفراغ الثقافي، والذي يحدث أن الارهابيين يملأون لديهم هذا الفراغ».

وأشار إلى أن نادي القصة موقع استراتيجي وسهل الوصول إليه، ومن المفترض أن تتولاه وزارة الثقافة، وهو ثروة قومية لا يجب التخلي عنها أبدا، ومكان تاريخي شهد اجتماعات لكبار أدباء مصر، مثل السباعي، وعبد القدوس، وثروت أباظة، ونجيب محفوظ، وهو تاريخ حقيقي، مبديًا دهشته: «أنا لا أعرف لماذا نطفئ الشموع المضيئة، هو نقطة مضيئة، يجب الحفاظ عليها».

واختتم «عبد العزيز» بتنويهه: «لماذا أقول هذا الكلام، لأن هناك قصة شهيرة حدثت مع هتلر الزعيم النازي، وهي أنه كان يحب الرسم، وحاول إتقان الرسم بأن يتوجه لدراسته، ولكنهم سخروا منه وقالوا له إن لا يصلح لأن يكون رساما، قتلوا حلمه، ومشي وهو حانق وغاضب، وكان التاريخ سيتغير لو أنهم قبلوه وامتصوا طاقته، من الممكن أن يكون رساما بدرجة عاشرة، ولكن حين رفضوه وجه طاقته للدمار وكانت النتيجة الحرب العالمية وموت 50 مليون شخص».

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