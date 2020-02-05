اختيار صلاح السعدنى شخصية مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

عقد منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة المؤتمر الصحفي لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما، الدورة الثالثة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، مؤسس ومدير المهرجان، وإدارة الكاتب أحمد زيدان مدير المركز الإعلامي للمهرجان، بحضور نخبة من المسرحيين والاعلاميين من بينهم المخرج أحمد السيد.وقد استهل المؤتمر بالنشيد الوطني، أعقبه، ترحيب الكاتب أحمد زيدان بالحضور، وتحدث حول الدورتين السابقتين لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما واللتين حفلتا بالكثير من الفعاليات، مشيرًا إلى جهود اللجنة العليا للمهرجان والتي تضم أسماء مسرحية كبيرة وهم «دكتور حسن عطية، والفنان سامح الصريطي، والدكتور محمد أمين عبد الصمد، والدكتور أحمد عبد العزيز، والدكتور أسامة رؤوف».وعن الدورة الحالية، قال «زيدان»، إن محبي المسرح سوف يشاهدون 16 عرضًا مسرحيًا من 15 دولة هي «كوريا، والسويد، والعراق، وروسيا، والكويت، وليبيا، وتونس، وفرنسا، وسلطنة عمان، وجنوب السودان، وألمانيا، والسعودية، وإسبانيا، وبلجيكا، ومصر».كما اختارت اللجنة العليا للمهرجان الفنان القدير صلاح السعدني كشخصية الدورة الثالثة، وتكريم الفنان القدير محيي إسماعيل.واختتم «زيدان» مقدمته بتحية للدكتور أسامة رؤوف على الجهد الكبير المبذول والمضاعف بالتأكيد لخروج فعاليات المهرجان بالشكل اللائق باسم مصر، مطالبًا إياه بالحديث عن جديد المهرجان هذا العام.من جانبه، قال الدكتور أسامة رؤوف: «إن الدورة الثالثة تشهد الكثير من العروض على مسارح الهناجر وسينما الهناجر وقاعة صلاح جاهين بالبالون، إضافة إلى سينما مركز الإبداع التي تشهد ورشة تدريبية للمسرح الحركي للفرنسي فرانسوا كليكا».وأوضح «رؤوف»، أن روسيا هي ضيف شرف المهرجان، وذلك احتفالًا بعام الثقافة المصرية الروسية ٢٠٢٠، وأن اختيار شخصية الدورة الثالثة للفنان القدير صلاح السعدني كقامة فنية كبيرة أثرت الحياة الثقافية والفنية وأمتع الجمهور بفنه المدهش، وسوف يكرم في ختام الفعاليات في الثاني عشر من فبراير، كما يكرم المهرجان في حفل افتتاح الفنان الكبير محيي إسماعيل والذي برع في تجسيد الشخصيات الصعبة والمركبة.كما تحدث «رؤوف» عن استحداث منصة الحكواتي ضمن فعاليات المهرجان كشكل من أشكال المونودراما، وأنه سوف يقيم المهرجان لقاءًا خاصًا مع الفنانة الروسية Iasmin khagras حفيدة الشاعر نجيب سرور، والتي تشارك بالعرض الروسي، وذلك يوم الأحد 9 فبراير في السابعة مساء بسينما الهناجر.وقدم «رؤوف» الشكر إلى لجنة اختيار عروض الدورة الثالثة والتي تكونت من الدكتور أحمد عبد العزيز، والمخرج محمد حجاج، والمنتجة أروي قدورة، وكذلك إلى كتيبة الشباب باللجنة التنظيمية، والمخرج محمد جبر منسق عام المهرجان، والدكتورة ماريان باقي المدير الإداري للمهرجان.وأعلن الدكتور أسامة رؤوف عن أسماء لجنة تحكيم المهرجان والمشكلة من عماد الوسلاتي من تونس،وAlain bressand من فرنسا، ومبارك المزعل من الكويت، والدكتورة سامية حبيب من مصر، والفنان فادي فوكيه من مصر.وأضاف «رؤوف»، أن مسابقة الكتابة المسرحية سوف تعلن بحفل ختام المهرجان، إضافة لجوائز أفضل عرض وأفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل سينوغرافيا، واختتم المؤتمر بشكر وزارة الثقافة ممثلة في الدكتورة إيناس عبد الدايم على دعم المهرجان من خلال مؤسسات وجهات الوزارة الداعمة.يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يقام في دورته الثالثة في الفترة من 8 إلى 12 فبراير برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، بمشاركة 15 دولة و16 عرضًا مسرحًا.