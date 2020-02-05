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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

طوارئ فى الإسماعيلية لملء خزان الغاز الطبيعي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:44 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن «تاون جاس» عن ملء الخزان الرئيسي للرائحة بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة بالإسماعيلية وذلك في الحادية عشر من صباح الخميس الموافق 20 فبراير.

أهابت الشركة المواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات، ولا تمثل أى خطورة على المواطنين، كما تتم عملية ملء الخزان بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وأنه في حالة وجود أي استفسار، فإنه يرجي التكرم بالاتصال من أى تليفون أرضى بطوارئ الشركة على رقم 129.

وتعمل تاون جاس في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بعدد 5 محافظات، هي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية".

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