روسيا والصين يحبطان قرار مجلس الأمن بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا

أكدت مصادر دبلوماسية، أن روسيا والصين ودولة جنوب أفريقيا، عرقلوا صدور قرار من مجلس الأمن بشأن اعتماد مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.وأوضحت قناة "ليبيا الحدث" الليبية ان روسيا اعتبرت بأن بريطانيا التي قدمت مشروع القرار لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها وجددت المطالبة بإدراجها من بينها حذف اللغة المتصلة بالفصل السابع للميثاق.كما طالبت موسكو باستبدال مصطلح المرتزقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، مع حذف الإشارة إلى إمكانية مساهمة المنظمات الإقليمية في مراقبة وقف إطلاق النار.من جانبها طالبت الصين بضرورة إضافة لغة واضحة وقوية حول جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا.بينما طالبت جنوب إفريقيا بضرورة تعزيز الإشارات لجهود الاتحاد الأفريقي، والإشارة إلى إمكانية مساهمته في جهود مراقبة وقف إطلاق النار. كما اقترحت تعديل اللغة حول مسألة النفط من خلال التأكيد على ملكية الليبيين لمواردهم الطبيعية.