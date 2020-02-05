السفير المصري بفيينا: أبواب السفارة مفتوحة للجميع

استقبل السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بمدينة ليوبن.حضر اللقاء الوزير المفوض هالة يوسف نائب السفير والقنصل المصري بالنمسا المستشار باسم طه، والمستشار حازم زكي، والمستشار الثقافي المصري بفيينا الدكتور عمرو الأوروبي.في بداية اللقاء رحب السفير عمر عامر بأعضاء الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، مؤكدا أن أبواب السفارة المصرية في النمسا مفتوح لكل أبناء الجالية.وأشاد السفير عمر عامر بالعلاقة الوطيدة التي تربط أبناء الجالية بالبعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا، كما ثمّن الدعم الذي تتلقاه السفارة من أبناء الجالية، كما أشاد بدعم أبناء الجالية لمؤسسات الدولة المصرية، وللقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الجالية المصرية بالنمسا تعد نموذجا متميزا لدعم أبناء مصر في الخارج لدولتهم ورئيسهم.وتناول في لقائه بأعضاء الاتحاد العام بليوبن أهمية ربط الأجيال المصرية الجديدة بالنمسا بالسفارة وكذلك بالوطن، معلنا ترحيبه بأي وفد أو مجموعة من شباب مصر ترغب في زيارة السفارة المصرية.وأوضح السفير المصري بفيينا الدور الكبير الذي تبذله القنصلية المصرية في التعامل والتواصل مع أبناء الجالية، وأنها تسعى بكل قوة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه أبناء الجالية المصرية في استخراج أي من المستندات التي يرغبون في استخراجها، مؤكدا أن القنصلية ستقوم بتفعيل خدمة الواتس آب للإجابة على الاستفسارات التي من شأنها أن تيسر استخراج كافة المستندات.واتفق السفير عمر عامر مع أعضاء الاتحاد العام للمصريين بليوبن على إعداد زيارة لمدينة ليوبن وذلك للالتقاء بأبناء الجالية المصرية بها، وكذلك إقامة يوم قنصلي للتيسير على من يرغب منهم، ومن أبناء الجالية المصرية في المدن المجاورة على استخراج مستندات قنصلية.واستعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه يقود البلاد نحو نهضة كبيرة في كافة المجالات، مؤكدا أن مصر في عصر الرئيس تخطو خطوات كبيرة، بل تقفز قفزات كبيرة لتتبوأ مكانتها اللائقة بها بين الأمم.وألمح السفير المصري في فيينا إلى تلك المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر في نفوس أبناء الشعب النمساوي، مشيرا لتلك العلاقات التي تربط البلدين منذ عهد الخديوي إسماعيل الذي أهدى النمسا تحفا مصرية، مازالت محط اهتمام أبناء الشعب النمساوي.وفي نهاية اللقاء شكر كل من بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا وكل من محمد إبراهيم ومجدي سليم ورؤوف خليل وصبري حبيب ومجدي العشري ورضا جرجس أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بليوين على حسن الاستقبال.