وزيرة الصحة: الخوف ليس من «كورونا» وإنما من فيروس يصيب الأخلاق

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الخوف على مصر لا يتمثل في فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك ما هو أخطر من ذلك وهو فيروس يصيب الأخلاق والقيم.جاء ذلك في تغريدة لوزيرة الصحة، نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء الأربعاء، قالت فيها: الحقيقة "الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا، الخوف الأكيد من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم؛ لأنه أكثر تدميرًا.. ليس لأفراد.. بل لدول وشعوب بأكملها".كانت وزارة الصحة أعلنت استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة والسكان، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة وضع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية كما تتلقى وزيرة الصحة تقريرًا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.