رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مكرم» تكشف تفاصيل جهود الدولة لتحرير العائدين من اليمن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:32 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
طباعة
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الصياديين المصريين العائدين من اليمن، كانوا ذاهبين إلى رحلة صيد بالبحر الأحمر وضلوا الطريق وصولًا لمياه اليمن الإقليمية.

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن الإفراج عن المصريين المحتجزين تم بتنسيق تام بين الأجهزة المصرية، مع الأشقاء فى السعودية واليمن.

وأوضحت أنه كان هناك بديلين للعودة الطريق البري، والجوي، غير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بأن تكون عودتهم ميسرة وبها كافة سبل الراحة، فتم عودتهم على متن طائرة خاصة بتكليف رئاسي.

وتابعت «مكرم»: «أن الدولة كانت تعمل فى صمت، وأن التجهيز لرحلة عودة المصريين لم يكن بالأمر السهل».



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

ترحيب نسائى بتصديق السيسى على قانون حبس الممتنعين عن دفع النفقة

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد.. والقاهرة 12 درجة

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة 13 زائرة صحية إثر انقلاب سيارة بأطفيح

منذ حوالي 9 ساعات

تحطم طائرة في تركيا.. خرجت عن مسارها وانشطرت لنصفين

الصور

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

الأكثر قراءة

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

وفاة النجم العالمى كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

كل ما تريد معرفته عن «الوسواس القهرى»

ارتفاع ضغط الدم يهدد بالفشل الكلوى

دراسة: نقص وزن الطفل عند الولادة يهدده بالعقم

4 خطوات للحفاظ على لياقتك البدنية على طريقة شاكيرا

منوعات

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

دراسة: الذهاب للعمل بالدراجة الهوائية يطيل العمر

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

إبراهيم عبدالعزيز يناشد «الثقافة»: أنقذوا نادي القصة

«مريم وإسلام».. قصة حب تُكلل غدًا بالزواج

اختيار صلاح السعدنى شخصية مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

معرضين للفنانين باهر أبوبكر وأحمد عسل بمركز محمود مختار.. غدًا