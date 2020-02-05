«مكرم» تكشف تفاصيل جهود الدولة لتحرير العائدين من اليمن

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الصياديين المصريين العائدين من اليمن، كانوا ذاهبين إلى رحلة صيد بالبحر الأحمر وضلوا الطريق وصولًا لمياه اليمن الإقليمية.وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن الإفراج عن المصريين المحتجزين تم بتنسيق تام بين الأجهزة المصرية، مع الأشقاء فى السعودية واليمن.وأوضحت أنه كان هناك بديلين للعودة الطريق البري، والجوي، غير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بأن تكون عودتهم ميسرة وبها كافة سبل الراحة، فتم عودتهم على متن طائرة خاصة بتكليف رئاسي.وتابعت «مكرم»: «أن الدولة كانت تعمل فى صمت، وأن التجهيز لرحلة عودة المصريين لم يكن بالأمر السهل».