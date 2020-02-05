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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معرضين للفنانين باهر أبوبكر وأحمد عسل بمركز محمود مختار.. غدًا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:31 م
خالد سرور
خالد سرور
حسام الضمراني
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يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، غدًا الخميس، معرضين للفنانين باهر أبوبكر «نحت»، وأحمد عسل «الفن الرقمي»، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة.

ويعرض الفنان باهر أبوبكر في قاعة «إيزيس» مجموعته النحتية التي تحرر خلالها من القيم الكلاسيكية للتشكيل النحتي، ولجأ إلى القيم المفاهيمية الجديدة التي تعتمد على روح الأشياء وإمكاناتها التعبيرية وليس الشكل التقليدي الصريح، هذه المدرسة التي استطاعت أن تخلق نسقًا جديدًا من العلاقات التفاعلية بين العمل الفني والمشاهد، بحيث يضمن البُعد الفني الجمالي مساحات متوازنة للفكر والشكل والمضمون والمعنى.

وفي قاعة «نهضة مصر» يعرض الفنان أحمد عسل عمله الفني «الجاذبية الاستاطيقية» في مجال الفيديو الرقمي، حيث تخصص الفنان في الفن الوظيفي والتصميم الابتكاري، وهو من مواليد 1990 محافظة الشرقية، له عدة ابتكارات في مجال صناعة المنتجات، وتشتمل أعماله على التصميم الاستاطيقي والوظيفي للمنتج وتتضمن شكل ولون وجرافيكيات، ويستمر العرض حتى 16 فبرايرالجاري.

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