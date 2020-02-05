أسماء الأزرق: بدأت الفن بتجويد القرآن وأعشق «الشعبي» المصري

عبرت الفنانة المغربية أسماء الأزرق، عن سعادتها لغنائها في دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن انطلاق أي فنان عربي تكون من مصر أم الدنيا.وقالت «أسماء»، خلال لقائها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية «سي بي سي»، إنها من منطقة تدعى «تارودانت» جنوب المغرب، وهي منطقة صغيرة، حيث بدأت هناك بتجويد القرآن من عمر 7 سنوات، وكانت تحيي الحفلات خلال دراستها بالمدرسة، وأن جدها لوالدها كان يكتب «الملحون» وهو يشبه التواشيح.وأضافت أن اللون الشعبي هو الأقرب لكل الأشخاص، ولكل بلد يوجد لديها هذه النقطة، كما أنها تحب اللون الشعبي المصري جدًا، مؤكدة أن سبب حبها للفن المصري هو زوجها وهو سوري الجنسية لأنه من عشاق الفن المصري.