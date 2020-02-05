«التموين» تستجيب لمطالب شباب جمعيتي

أعلنت الصفحة الرسمية لشباب جمعيتي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استجاب للطلب المقدم من شباب مشروع جمعيتي، والخاص بعمل الاستعاضات من فروع الجملة من محافظة الجيزة وحتى أسوان.وتوجه شباب جمعيتي، بالشكر لكل من الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي، والدكتور محمد عاطف مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة، ووائل عبدالله مدير مشروع جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة.وكانت "الدستور"، نشرت سابقا التماس إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للموافقة على عمل استعاضات مشروع جمعيتي من فروع الجملة بالمدن وليس من الإدارة في المحافظات، حيث إن الذهاب مرهق وصعب خصوصا في المحافظات الكبيرة، كما أن الإدارات بالمحافظات لا تستوعب كل شباب جمعيتي، بعد إضافة منافذ المرحلة الثانية، كذلك توجد أكثر من حالة وفيات من شباب جمعتيي بسبب الذهاب إلى مقر الإدارة.