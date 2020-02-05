رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تستجيب لمطالب شباب جمعيتي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:25 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت الصفحة الرسمية لشباب جمعيتي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استجاب للطلب المقدم من شباب مشروع جمعيتي، والخاص بعمل الاستعاضات من فروع الجملة من محافظة الجيزة وحتى أسوان.

وتوجه شباب جمعيتي، بالشكر لكل من الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي، والدكتور محمد عاطف مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة، ووائل عبدالله مدير مشروع جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة.

وكانت "الدستور"، نشرت سابقا التماس إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للموافقة على عمل استعاضات مشروع جمعيتي من فروع الجملة بالمدن وليس من الإدارة في المحافظات، حيث إن الذهاب مرهق وصعب خصوصا في المحافظات الكبيرة، كما أن الإدارات بالمحافظات لا تستوعب كل شباب جمعيتي، بعد إضافة منافذ المرحلة الثانية، كذلك توجد أكثر من حالة وفيات من شباب جمعتيي بسبب الذهاب إلى مقر الإدارة.
«التموين» تستجيب لمطالب شباب جمعيتي
«التموين» تستجيب لمطالب شباب جمعيتي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

ترحيب نسائى بتصديق السيسى على قانون حبس الممتنعين عن دفع النفقة

منذ حوالي 5 ساعات

«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

منذ حوالي 6 ساعات

اللقطات الأولى لحادث انشطار طائرة في إسطنبول (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فى أول تعليق.. ماذا قالت بيلوسي عن واقعة تمزيق خطاب ترامب؟

الصور

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

الأكثر قراءة

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

اللقطات الأولى لحادث انشطار طائرة في إسطنبول (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

كل ما تريد معرفته عن «الوسواس القهرى»

ارتفاع ضغط الدم يهدد بالفشل الكلوى

دراسة: نقص وزن الطفل عند الولادة يهدده بالعقم

4 خطوات للحفاظ على لياقتك البدنية على طريقة شاكيرا

منوعات

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

دراسة: الذهاب للعمل بالدراجة الهوائية يطيل العمر

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

منى ماهر عن أزمة «نادي القصة»: لا تتركوا عقولنا بلا بيت يحتضن أفكارها

«الدستور» في رحلة للبحث عن مكتبة ومخطوطات أول رئيسة لأكاديمية الفنون

سعيد الكفراوي: إنقاذ نادي القصة معلق في رقبة «الثقافة» وساويرس

الناشر شريف بكر يطالب «الثقافة» بفتح قاعاتها لـ«نادي القصة»