«طب عين شمس» تستضيف 11 طالبا من البرازيل للتدريب

استقبلت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الطلاب البرازيليين الذين يتم تدريبهم داخل كلية الطب، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين جامعة عين شمس والجمعية الروتارية لتبادل الشباب الدولي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر القائم بأعمال عميد كلية الطب، حيث سلمتهم شهادات إتمام التدريب واستمعت إلى آرائهم وتعليقاتهم على هذه التجربة.وكانت كلية الطب بجامعة عين شمس، قد استضافت 11 طالبا وطالبة من دولة البرازيل لتدريبهم لمدة شهر داخل أقسام الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية والأورام والقلب.