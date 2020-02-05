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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دنيا المصري تستكمل شخصية ريتال في «البيت الكبير 3»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:16 م
الفنانة دنيا المصري
الفنانة دنيا المصري
دعاء عبد المقصود
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أعربت الفنانة دنيا المصري، عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تلقتها حول شخصية ريتال في أحداث الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة النهار، مؤكدة أن ردود الأفعال فاقت كل توقعاتها وكانت بمثابة مفاجأة بالنسبة لها.

وقالت دنيا، في تصريحات صحفية، إن شخصية "ريتال" التي تقدمها ضمن أحداث المسلسل تعد نقطة تحول في حياتها الفنية، وخاصة أن مساحة الدور زادت في الجزء الثالث بشكل كبير.

وأوضحت أن ثقة المخرج محمد النقلي، والمؤلف أحمد صبحي في أدائها وإعطائها دور أكبر، حملها مسؤولية أكبر، متمنية أن ينال دورها استحسان الجمهور، مضيفة: "النقلي أكثر حد دعمني، وثقته في أدائي شرف، وصبحي رسم ملامح للشخصية يتمنى أي فنان تقديمها، شكرًا على ثقتهما التي تعتبر وسام لأي فنان".

وعن تعاملها مع النجمتين سوسن بدر، ولوسي، قالت دنيا: "النجمة سوسن دي قصة لوحدها، كنت أتمنى أن أقف أمام موهبة بحجم موهبتها، فهي نجمة بكل معاني الكلمة، عندما بدأت التصوير معها أشادت بموهبتي وكانت شهادة من فنانة كبيرة، والنجمة لوسي هي شخصية جدعة جدًا ودمها خفيف، وكنت سعيدة بعمل معهما".

آخر أعمال دنيا المصري، مسلسل حكايتي، للفنانة ياسمين صبري، الذي جرى عرضه في رمضان الماضي، وعُرض لها مؤخرا مسلسل "البيت الكبير2" بطولة لوسي وسوسن بدر ومجدي كامل وداليا مصطفى، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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