القباج تكرّم ٥٠ سيدة من ذوي الإعاقة في «قمة مصر الأفضل»

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، منذ قليل، في تكريم موهوبين من ذوي الإعاقة في «قمة مصر للأفضل».وكرمت القباج ثلاث أبطال من المتميزين رياضيًا وهم (رحمة خالد) بطلة السباحة وكرة السلة والتنس، بالإضافة إلى عملها مذيعة في قناة DMC، كما كرمت البطلة (رحاب أحمد رمضان) وتشارك حاليًا مع منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي في بطولة كأس العالم المقام بنيجيريا والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، بالإضافة إلى أنها حاصلة على وسام الجمهورية في الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي.وكرمت القباج محمد كرم بطل العالم في العديد من الرياضات والحاصل على حوالي ١٩٠ميدالية منهم ٧ ميداليات دولية، كما وجه رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان عندما غطس مرة في شرم الشيخ على عمق ٧ أمتار ومرة في الغردقة على عمق ١٢ متر.وشاركت القباج في تكريم أبرز 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال لعام 2019، وأعربت عن سعادتها بفعالية تكريم ٥٠ سيدة ناجحة ومؤثرة، مشيرة إلى أن هذا التكريم يأتي للعام الخامس على التوالي، ما يعني وجود ٢٥٠ سيدة ناجحة ومؤثرة في المجتمع، كما أعربت عن سعادتها بتكريم ٣ من الأبناء من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن النجاح يكسر كل العوائق.