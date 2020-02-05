انطلاق فعاليات معرض «آرت دبي 2020» 25 مارس

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم فعاليات معرض «آرت دبي» يوم 25 - 28 مارس 2020.ويعتبر «آرت دبي» هو المعرض الدولي الرائد للفنون في الإمارات العربية المتحدة، ويقدم عرضًا فريدًا لمنصات متعددة التخصصات تجارية وغير هادفة للربح، والتزامًا بتنمية ثقافة الاكتشاف والتعليم والقيادة الفكرية.وعزّز المعرض على مدار الأعوام الماضية دوره في أن يكون عاملًا مساعدًا رئيسيًا في المحادثات المحلية والإقليمية والدولية حول الفن من الشرق الأوسط والمنطقة المحيطة بها وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ووضع الفن من هذه المناطق على الخريطة العالمية.وأصبح «آرت دبي» مكانًا للتجمّع الأساسي للفنانين والمحترفين من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها.ويشمل برنامج المعرض العديد من المشاريع والعروض، فنانين ومقرّات للمنظمين، ورش عمل تعليمية، بالإضافة إلى الكشف عن أعمال الفائزين في الجائزة السنوية ومنتدى الفن العالمي المعروف.