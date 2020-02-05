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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

التجمع يطرح 3 ملاحظات على الحوار المجتمعي حول «المحليات»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:10 م
عبدالناصر قنديل الأمين
عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع
إسلام نصير
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قال عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن هناك 3 ملاحظات على الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المحليات، أولها تتعلق بالاعتراض على مشروع قانون الإدارة المحلية رغم أن مسودات القانون التي ناقشتها اللجنة بينها ٣ مشروعات تقدم بها نواب للبرلمان موقع عليها من ٢٠٨ نائب، لكن هؤلاء النواب اختفوا تماما عند النقاش حول أهمية القانون.

وأضاف «قنديل» خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده ائتلاف دعم مصر مساء اليوم بحضور عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية، أن الاعتراضات التي أبداها بعض المشاركين في الحوار تحت مبرر العقبات والعراقيل التي يفرضها نص المادة ١٨٠ من الدستور على الرغم من أن تلك القوى ونوابها وقفت حائلا أمام طرح التجمع للتعديلات الدستورية وبخاصة مطالبات التجمع بضرورة تعديل المادة١٨٠ بسبب الصعوبات التي تفرضها.

وتابع أن الحزب أبدى تحفظه على القيود التي يفرضها مشروع القانون في المادة ١١٩ حول حق الاستجواب والتي تشترط ربع المجلس للاستجواب المحافظ ورئيس المركز وأيضا نصف المجلس للاستجواب رئيس الحي والمدينة والقرى وهي قيود تفرغ الحق الدستوري من مضمونه بل وتفقده قيمته كأداة دستورية تمثل مكتسب دستوري بعد الثورة.

واستكمل عدم تبرير السر وراء اختفاء القانون من أجندة الجلسات العامة للبرلمان رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من نقاشاتها منذ يناير ٢٠١٧ وأيضا ادعاء البعض بأن مناقشة مشروع القانون الآن يتبدي ككمين لنواب البرلمان في دوائرهم وكأن اللجنة هي التي تحدد موعد هذا النقاش أو طرح مشروع القانون في الجلسة العامة، مشيرا إلى أنه اعتراض الحزب على نص المادة ٥٤ من مشروع القانون وتسمح للعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية في الترشح خارج محافظاتهم وهو نص غريب، حيث لا نعلم كيف سيعمل هؤلاء القيادات المحلية بأماكن عملهم وفي ذات الوقت يمارسون أعمال الرقابة المحلية ودعم السلطة التنفيذية في أماكن أخرى خارج محافظاتهم.

وأتم قنديل أننا نرفض إلغاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية وكان يمثل الملتقى الوحيد للقيادات الشعبية والقيادات التنفيذية.

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