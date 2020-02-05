إبراهيم عبدالمجيد عن أزمة نادى القصة: يجب على وزارة الثقافة شرائه من الورثة

علق الروائي إبراهيم عبد المجيد، على أزمة نادي القصة مع الورثة الذين يطالبون بإخلاء النادي وعودته إلى ملكيتهم، قائلًا: « إنه يجب على وزارة الثقافة أن تشتري النادي بالكامل، ولا أعتقد أن هذا صعب عليهم».وأضاف «عبد المجيد»: «أن هيئات الثقافة أيضًا كثيرة جدًا مثل قصور الثقافة أو هيئة الكتاب أو غيرها، وبالتالي يمكن أن يتكاتف الكل لحل هذه الأزمة وعودة النادي بحرية تامة لممارسة مهامه، وبالتالي فأنا أطالب الوزارة بشرائه بالكامل وانضمامه إلى رتل المؤسسات الثقافية التي تنتمي إليها».واختتم «عبد المجيد» كلامه قائلًا: «لا أعتقد أن هناك حل آخر سوى وزارة الثقافة فقط، وهي المنوط بها اتخاذ إجراء جيد».