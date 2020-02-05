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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصري عائد من اليمن: السلطات عاملتنا بكل احترام

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:02 م
جريدة الدستور
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أكد أحد المصريين العائدين من اليمن، أنه شعر بقيمته كمصري في الأوقات العصيبة التي مروا بها، ولم يكن يتوقع أن تقف الدولة والرئيس بجانبهم بهذا الشكل ويقدموا لهم كل هذا الدعم.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن السلطات اليمنية كانت تعاملهم باحترام ويحترمون أيضًا السلطات المصرية، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية كانت تتباعهم منذ اليوم الأول وتطمئنهم.

وتابع أنه علم بعودته إلى مصر قبلها بـ10 أيام، وتم إخبارهم من قبل اليمنيين الذين أكدوا لهم أن مصر تقوم بتسوية كافة الأمور المتعلقة بالإفراج عنهم.

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